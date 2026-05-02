プロボクシング世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝と、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との一戦は２日、東京ドームで行われる。世紀の一戦を彩るラウンドガールの存在にも注目が集まる中、元ＮＭＢ４８の和田海佑が２日、ＳＮＳでラウンドガールを務めることを報告した。和田は「緊急告知！」との書き出しで自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「本日 東京ド