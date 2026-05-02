プロボクシング世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝と、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との一戦は２日、東京ドームで行われる。

世紀の一戦を彩るラウンドガールの存在にも注目が集まる中、元ＮＭＢ４８の和田海佑が２日、ＳＮＳでラウンドガールを務めることを報告した。

和田は「緊急告知！」との書き出しで自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「本日 東京ドーム にて開催されるＮＴＴドコモ ｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人に ラウンドガール として出演します」と絵文字を交え投稿。リングサイドで衣装に身を包み、ファイティングポーズを決めた写真とともに「最初から最後まで目を離さず ＳＮＳ等でも沢山（たくさん）ポストしてください」とアピールした。

試合当日、突然の発表にフォロワーは大興奮。「まじか！！！」「ひっくり返りそう」「これはすごい」など驚きを隠さない中「最近ラウンドガールから見つかる人多いからこれはどえらいチャンス！」「海佑ちゃんが世界に見つかっちゃう」など今後の躍進に期待する声も寄せられた。

和田は１９９７年３月２９日生まれ、兵庫県出身の２９歳。元ＮＭＢ４８の７期生として活躍、昨年１１月に卒業している。