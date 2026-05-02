◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１４節札幌３―０岐阜（２日・岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜）Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は、アウェーでＪ３岐阜を３−０で破り、今季初の４連勝を飾った。後半２０分、ＦＷ大森真吾がヘディングで先制ゴールを挙げると、同４５分にはMF原康介が２点目。さらに後半アディショナルタイム４分には大森がこの日自身２点目のゴールを奪った。３月２１日甲府戦（