俳優の五十嵐淳子（いがらし・じゅんこ、本名・中村淳子＝なかむら・じゅんこ＝）さんが、４月２８日に死去した。７３歳だった。告別式は近親者で済ませた。埼玉県出身。１９７０年にデビュー。７５年の映画「阿寒に果つ」に主演したほか、テレビドラマ、ＣＭなどで活躍した。ドラマで共演した俳優の中村雅俊さんと結婚し、芸能界きってのおしどり夫婦として知られた。中村雅俊さんは所属事務所を通じて以下のコメントを出し