「カージナルス７−２ドジャース」（１日、セントルイス）ドジャースが大敗で今季初の３連敗を喫した。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手は５打数無安打に終わり、２試合連続のノーヒットゲームに。打線の低迷は深刻だ。カージナルスの左腕・リベラトアに苦しめられた。初回の第１打席では高めのフォーシームにスイングをかけるも左飛。第２打席ではボール球を振らされる場面もあり、二ゴロに倒れた。第３打席では