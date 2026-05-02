陸上・織田記念陸上の織田幹雄記念国際は29日、ホットスタッフフィールド広島で行われ、女子1500メートル決勝でドルーリー朱瑛里（岡山陸協）は4分16秒54で7位だった。ここ2年はコンディション不良に悩まされたが、高1でマークした自己ベストまで1秒04差に迫る力走。今秋、米ワシントン大に入学する18歳は、復活の兆しを見せた。強いドルーリーが戻ってきた。落ち着いたペースでレースに入り、中盤は縦長の第2集団につける。6