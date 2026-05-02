俳優・中村雅俊（７５）の妻で女優・五十嵐淳子さんが４月２８日、亡くなった。７３歳。中村の所属事務所「ノースプロダクション」の公式サイトで「急病のため永眠いたしました」と発表された。おしどり夫婦として知られた２人。１９７５年、ドラマ「俺たちの勲章」で共演したのをきっかけに、７７年に結婚。一男三女にめぐまれた。告別式は故人、遺族の意向により、近親者のみで執り行ったという。【以下、中村雅俊のコメント