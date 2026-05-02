【写真】礼服の着こなしはさすがのもの…賀陽邦寿氏、最初の結婚写真方向転換を余儀なくされた人生第1回【「殿下」と呼ばれていたのに…86年に台湾で客死した「異端の元皇族」京大卒「賀陽家の長男」の人生を変えた「臣籍降下」の衝撃】を読む1986年4月16日、台湾・台北で“異端の元皇族”と呼ばれた日本人男性が急死した。賀陽宮（かやのみや）家の三代目当主・賀陽邦寿（くになが）氏、享年63。名刺に「母 敏子・天皇の従妹