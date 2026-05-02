アメリカのトランプ大統領は、イランが提示した戦闘終結に向けた新たな提案について、「同意できないことを要求している」と否定的な考えを示しました。トランプ大統領は、1日、「（イランは）合意を望んでいるが、私は満足していない。（Q.どの点が不満ですか？）彼らは私が同意できないことを要求している」と述べ、イランの新たな提案について現時点では合意できないとの考えを示したほか、攻撃再開はしたくないとしつつも「選