首都圏での春から夏にかけてのレジャーといえば、千葉県木更津市の「潮干狩り」が有名です。2026年シーズンは3月20日（金・祝）から順次オープンし、市内5つの海岸で個性豊かな体験が楽しめます。木更津の魅力は、なんといっても東京湾アクアラインを利用した東京や神奈川からのアクセスの良さと、全国でも有数の広大な干潟がもたらす貝の豊かさにあります。木更津での潮干狩りは、ただアサリを掘るだけではなく、海の上にそびえる