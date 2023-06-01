【ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON】 2023年8月25日 発売 価格：8,690円 「火を点けろ、燃え残った全てに」。「ARMORED CORE（アーマード・コア）」シリーズ待望の続編「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON（以下AC6）」が2023年8月25日に発売されてから早くも2年が経過し、半年もしないうちに3年を迎えることとなる。発表当時は続編を待ち望んでいたファンたちが