【ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON】 2023年8月25日 発売 価格：8,690円

「火を点けろ、燃え残った全てに」。「ARMORED CORE（アーマード・コア）」シリーズ待望の続編「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON（以下AC6）」が2023年8月25日に発売されてから早くも2年が経過し、半年もしないうちに3年を迎えることとなる。発表当時は続編を待ち望んでいたファンたちが大いに盛り上がっていたのは記憶に新しい。

その盛り上がりは「AC6」発売後にも続き、本作で初めてからシリーズに触れたユーザーたちも巻き込み一大ブームとなっていた。盛り上がりの理由は前作「ARMORED CORE VERDICT DAY」から10年待った歴戦の傭兵たちの心の叫びやSNSの発達、度々話題になっていた「身体は闘争を求める」などのネットミームなどの影響もあるだろうが、なにより本作の世界観、ストーリー、システムなどゲーム自体の完成度が高かったからだと思う。

筆者も久しぶりにプレイしたらやはり面白かった。世界観、ストーリーの完成度に毎回驚かされるし、ACでの戦闘も迫力があるうえに手に汗握る戦ができる。一通り遊んだらその勢いのままSNSでミームを探し求めYouTubeで動画を見始めて止まらなくなった。ついには我慢できなくなったので本稿を執筆している。それもこれも全部2026年に入ってからも新規プレイヤーが度々SNSに現れ、筆者のXタイムラインが盛り上がっていて影響されたからだ。後述するランクマッチに今はハマっている。現在はAなので決して強くはないがそれでも楽しい。

ドラマ版で出てきた機体をイメージしたアセンブル

本稿ではそんな「AC6」について、基本的なところから振り返り、本作の魅力やファンの集団幻覚といった盛り上がりについても紹介していく。

GW期間が本格的に始まり余暇が増える人も多い中、興味を持った方はこの機会にプレイしてみてほしい。というのも、3周年を迎えた時にはファンが改めて本作の話題で盛り上がるだろう。その時に本作をプレイしていれば離れた場所から見ているよりも、もっと楽しめる。SNSで雰囲気だけで盛り上がりに参加するよりもガッツリプレイして予習しておくのもいいと思う。

入口は「集団幻覚（陰険オールバックメガネ、企業マスコットなど）をはじめとしたミーム」でも、「暇だったから」でもなんでもいいのでとりあえず「AC6」を遊んでみてほしい。

「アーマード・コア」シリーズとは

「アーマード・コア」とは、大型人型兵器「アーマード・コア」による戦闘アクションと機体のカスタム（本シリーズではアセンブルと呼ぶ）が魅力のメカカスタマイズアクションシリーズ。一部タイトルを除き、シリーズを通してプレイヤーは傭兵として企業・団体などから依頼を受け資金を稼ぎ自機をカスタマイズして次の戦いに赴くことになる。

伝統的にゲーム内ではパイロットのビジュアルがほとんど明かされず、敵味方共にテキストや音声でストーリーが進行。世界観だけでなく、個性的で魅力的なセリフが多く、熱狂的なファンを生んできた。そのせいか、ビジュアルが明かされていないにも関わらずファンの間で共通したキャラクターのビジュアルを想像できてしまう集団幻覚なども発生している。特に今回紹介する「AC6」では幻覚が鮮明になっている印象がある。

「AC6」とは？ 魅力はメカだけじゃない！ 濃いストーリーと遊びやすいシステムで新規ファンにもリーチ

「AC6」の魅力はなんといっても従来ファンも虜にするメカデザインや世界観。しかし、それだけでなくプレイすれば必ず好きになるであろうハンドラー・ウォルターをはじめとした個性的なキャラクターや、従来作品よりも遊びやすくなったシステムもぜひ紹介したい。

まだプレイしていない方もいると思うので、なるべくネタバレを避けて紹介するが多少のネタバレを含むので、ここから先を読む際は注意していただきたい。

本作屈指のイケメンとその機体・スティールヘイズ

物語の要所で見れるムービーもどれも非常にクオリティが高くかっこいい

世界観と本編導入

まずは世界観とあらすじから。本作の大きな魅力でもある世界観は、一言で表すと「異星を舞台に危険な物質を巡って争う壮大なSF作品」となる。荒廃した惑星とそこにそびえる超巨大な構造物群、縦横無尽に飛び回る有人・無人兵器の数々、危険な物質を巡って交錯する人々の思惑。これらがうまくかみ合わさり本作の世界観を魅力的にしている。

あらすじとしては、過去に惑星・ルビコン3にて新物質「コーラル」が発見され、大規模な入植が行なわれたものの、「コーラル」によって大災害「アイビスの火」が起きたことで惑星が封鎖。「惑星封鎖機構」と呼ばれる組織の厳重な監視下におかれており、そこに、主人公「強化人間C4-621（以下：621）」とそのビジネスパートナー「ハンドラー・ウォルター（以下：ウォルター）」がルビコン3に降り立つところから物語が始まる。

【ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON 発売ロンチトレーラー】

惑星・ルビコン3

そんなルビコン3を舞台に、様々な人・組織の思惑が絡み合い、互いに譲れないもののために戦うのが本作のストーリーとなっている。物語では主に星外企業（本作にはルビコンの現地企業も登場する）の2大グループ「ARQUEBUS（読み方：アーキバス。先進的なハイテク企業）」と「BALAM（読み方：ベイラム。数による力を持つ企業）」が登場。他にも、大災害の後、か細くも命を繋いできたルビコニアンによる組織「ルビコン解放戦線（要はパルチザン）」や惑星の封鎖を行なっている「惑星封鎖機構（高い技術力と大規模な兵力を持つ組織）」も大きく物語に関わってくる。

「ルビコン解放戦線」からも依頼が来ることがある

【【ACVI】「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」序盤ブリーフィング紹介】

また、企業・組織によってメカの外観もかなり異なり、見た目の雰囲気から組織の考え方や性質などを察せられる。メカも世界観を考えるうえで、よく考えられたデザインだといえる。

「惑星封鎖機構」のメカ。洗練されたデザインにどこか公的機関っぽい雰囲気を感じる

他ではあまり見ないようなデザインだがかっこいいボス・バルテウス。ゲームの初期バージョンではコイツに苦しめられた人も多いだろう

ビルよりデカい大型武装ヘリ。↑のバルテウスと共に多くの初心者の心を折ってきた

“所属不明”の敵機。いったい誰の差し金だろうか

車輪型で側面から火を噴くトンチキメカも出てくる

しっかりと練られた世界観だからこそ、この後紹介するストーリーも魅力的になるのだと思う。各キャラクターに関しても背景を察せられるようなセリフが多く、これもひとえに考え込まれた世界観のなせる業だろう。

個性的な登場人物、大盛り上がりのストーリー

前述した通り、本作を紹介するうえでは登場人物とストーリーもはずせない。ゲーム本編でプレイヤーは、自分で依頼を選べて、その結果が3つの全く異なるエンディングに影響する。周回することで全て見れるのでまずは自分のやりたいようにミッションを進めるといいと思う。どのルートも完成度が高く、「やってよかった」と思える仕上がりなので、実際にご自身の目で確かめてみてほしい。

また、中にはミッション内にも分岐が用意されていることもある。分岐のあるミッションでは、プレイヤー自身が「だまして悪いが」と言わんばかりに依頼主を鞍替えしたり、約束を反故にしたりできるのがいい。セリフの差分も豊富なのでいろいろと試してほしい。プレイヤーの「こんなことできたらいいな/したいな」という好奇心にしっかりと応えてくれる点もポイントが高い。

突然友軍を裏切れるミッションもある

登場人物に関しては、主人公と行動を共にする優しいおじさん・ウォルター（作中では飼い主と呼ばれたりもする）、距離の詰め方が早すぎるイケメンのラスティ、面倒見がよく慕われている鬼軍曹な総長・ミシガン、AC大好き最強格キャラ・フロイトなど魅力的なキャラクターが多い。

ウォルターなど主要キャラクター以外は登場時間が短いものの、誰もが個性的過ぎるために記憶に残りやすい。中には1ミッションにしか登場しないキャラクターもおり、彼らはその1回で強烈に記憶に残る。

筆者個人的には独特な金銭感覚のノーザークや、小物感溢れるスウィンバーンなどがお気に入りだが、SNSなどでは“様子のおかしい人”ことブルートゥがよくおもちゃにされている。

また、ウォルターのあまりの“父性”に多くのプレイヤーが尻尾振りっぱなしの忠犬になったほか、ラスティのあまりのかっこよさに一部では乙女ゲ―などと呼ばれることもある。

ブルートゥは戦闘中のセリフを見れば“様子のおかしい人”であるのがよくわかると思う

フロムの集大成的遊びやすさと達成感味わえるゲームシステム

本作の魅力はゲームシステムにも及ぶ。特にリトライのしやすいミッション中のチェックポイントからの復活やリトライ時の装備変更機能、敵を自動で画面の中央に捉え続けてくれるロックオン機能など、初心者でも遊びやすいように随所に配慮を感じられる。特にロックオン機能は反射神経に自信がなくても遊びやすくなるので、特段のこだわりがない限り使った方がいいだろう。

しかしながら、強い敵はかなり強い。そのためミッションの前に適したパーツを選ぶことが重要になる。完全にボス特化の機体にしても苦戦するときは苦戦するので、頑張って倒したときの達成感は言語化が難しい程だ。この達成感こそフロム・ソフトウェアが大切にしている部分でもあるので、長年のゲーム開発で培った経験値が遺憾なく発揮されている。

自由自在に自分のACをカスタム！ アセンブルについて

【ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ゲームプレイフッテージ】

次は、「AC」シリーズの特徴として紹介したカスタマイズ機能「アセンブル」について。本作でアセンブルできるパーツは頭（HEAD）、身体（CORE）、腕（ARMS）、脚（LEGS）、両手と両肩の武器（UNIT）、ブースタ、火器管制装置（FCS）、ジェネレータ、エクスパンション（必殺技のようなもの）の全12項目。各パーツは好みの色に塗装もできる。

加えて、機体表面の状態を変更できるウェザリングと、パーツ毎の質感を変更できるマテリアルもある。そこに自分で色々な模様を組み合わせて作れるデカールを貼ることで自分のオリジナル機体をアセンブル可能。ウェザリングでは、工場出荷したての新品のような見た目から戦場を駆け巡ってきたような塗装が剥がれた姿、廃品寸前のような錆に覆われた姿まで多様な状態が用意されているし、マテリアルでは金属のような質感から未知の物質でできているような質感まで表現できる。

パーツ選び、塗装、ウェザリング、マテリアルと幅広い項目で自由にカスタムできるので、好きな作品の機体再現や「自分の考えるカッコイイ機体」を心行くまで作るのが非常に楽しい。作った機体はコードを共有すれば他の人も簡単に作れるし、ゲーム内に登場する機体の設計図も手に入るので、カスタムが苦手な人でも安心だ。

【【ACVI】「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」アセンブル紹介】

アセンブル画面

各部の塗装もできる。プリセットもあるのでとっつきやすい

自分で色を作って保存したりもできる

塗装では迷彩なども用意されている

デカール作成画面

デカールも作って保存可能。機体各部に自由に貼れる

筆者のカスタム機「COLLARED（首輪付き）」

「アルドノア・ゼロ」スレイプニール再現機体

アセンブルは保存すればいつでも呼び出せる。オンラインで共有も可能

マルチプレイも楽しい！ クリア後のやり込み

本作はストーリーも魅力的だと述べたが、やはりメカを駆ってのアクションが醍醐味。ストーリーをある程度進めるとマルチプレイもできるようになるので、そこからPvPができるようになる。PvPではランクマッチも用意されていて、他プレイヤー自慢の機体と戦える。ランクを上げるのはかなり難しいのでゲームに慣れてから遊ぶのがいいだろう。

他の人の機体を見て、そのまま戦えるのはかなり楽しい。加えて、ランク上位の人の機体は対戦せずとも見れるので参考にするといいかもしれない。

ランクマッチではなくオンライン上で部屋を作ったりそこに参加して遊ぶマルチプレイもあるが人口が少ないので、現状マルチプレイは基本的にランクマッチ出ないと遊びにくい。個人的にはランクマッチのシステムで気軽に遊べるカジュアルマッチなどを実装してもらえると嬉しい。

【【ACVI】「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」1vs1マルチプレイ】

ランクマッチ冒頭には互いの機体（画像は筆者）がアップで映るのが嬉しい

ランクを上げるためのポイントは勝たないともらえないうえ負けると減るのでかなりハードだ

「AC6」集団幻覚。陰険メガネや企業マスコット

ゲーム自体の振り返りはここまでとして、この項ではファンの盛り上がりなどについて改めて紹介したい。

前述したように本作は集団幻覚が多数発生している。ここで述べる集団幻覚とはキャラクターのビジュアルが公式に存在しないにも関わらずなぜかプレイヤーが共通でイメージしてしまうビジュアルなどのこと。特に有名なのはゲーム内で登場するものだと陰険オールバックメガネのスネイル、ピッチリ黒スーツボブ緑インナーカラーのオールマインドなど。

加えて、本作においてはゲーム内に一切登場せず、なんなら公式筋の情報にも欠片も登場しないキャラクターまで生まれている。主だったものだと、各企業のマスコット（アーキ坊や、ベイ太郎、大豊娘娘）、レッドガン食堂のババアだろう。いずれにしても全く情報がないため、ほとんど捏造である。それでもファンの想像が生み出したキャラクターたちがここまでの人気を誇るのは、長い年月で培われてきたコミュニティの懐の深さを感じずにはいられない。実際に居そうという謎の説得力すら感じるのが不思議である。

なお、ゲーム内のフレーバーとしてゲーム内のキャラと思われる人物たちのイラストも登場するが正面を向いたものはなく、人物名なども詳細には記載されていない。本作でビジュアルがガッツリ描かれたのは主人公の621だけである。それも簀巻きであった。「セリフなどからある程度人物像が想像できるほど個性的で、かつファンが思い思いに描き始める」という現象はまさしく作品への愛とファンの想像力の賜物だろう。

また、別の盛り上がりとして印象的なのが、先ほども述べたウォルターについてのもの。発売前に公開されたストーリートレーラーを見たファンたちからは「ひどいやつなんだろうな」「どうせ裏切る」など散々な言われようだったにもかかわらず、実際にプレイすると手のひらを返し忠犬になったファンが多く見受けられた。さらに、改めてストーリートレーラーを見返すと621の先輩に当たる強化人間たち（617、619、620）の戦い方もまた違って見えてくる。

意図された印象かはわからないものの、最初の印象からのギャップにコロッと落とされたファンが多かったのは間違いない。

【ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ストーリートレーラー】

他にも、ボスに「ルビコニアン○○」（おそらく最初はルビコニアンデスワーム）といったあだ名をつけるのも流行っていた。ファンの言動も面白いので、プレイしたらそちらも調べてみてほしい。

贅沢は言わないので何か続報が欲しい

ここまで簡単に「AC6」の魅力やファンの盛り上がりなどについて振り返ってきた。既にプレイした方には改めて本作を振り返るキッカケにしていただければ幸いだし、まだプレイしたことのない方はこのGW期間に是非プレイしてみてほしい。

いちファンとしては「AC6」を含めシリーズのなんらかの続報が欲しい。贅沢は言わないので、以前のようにパーツの追加や新モードの実装（ランクマッチも実は発売後の実装）をしてほしいし、あわよくばシリーズ続編や「AC6」のDLCが欲しい。来たる2027年には「AC」シリーズが30周年を迎える。シリーズの大きな節目に注目したい。

【その他スクリーンショット】

皆のおやつ「テスターAC」

愛機の後ろ姿

愛機の正面

ウォルターが優しい。ヘリで送り迎えしてくれたりもする

フォトモードでスクリーンショットを撮っていると時間が溶ける

パッケージ機体・ナイトフォール

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