韓国の女性グループ・ＡＲＩＡＺ（アリアズ）の元メンバーで現在はソロ歌手として活動しているヒョギョンが、ＫーＰＯＰ業界の裏側について暴露し注目を集めていると１日、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。記事によるとヒョギョンは４月９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで動画を公開し「私がアイドルとして活動していた頃、すごくひどい状況を実際に目にしたことがある。もちろんこれは、皆さんが知っ