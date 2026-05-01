高知県の特産品を販売する「高知フェア」が2日から県内のスーパーで始まります。高知県が収穫量日本一を誇る「ショウガ」に。昭和の懐かしい味わいが楽しめる「羊羹ぱん」…。山口市のアルク小郡店では2日からスタートする「高知フェア」に向けて準備が行われ自慢の特産品が出揃いました。中でも、土佐名物の顔と言えば、「カツオ」！肉厚でやわらかく、藁焼きにした「たたき」は臭みもないということです。高知