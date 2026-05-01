5日の「こどもの日」を前に、プレゼントです。1日、下松市の保育園に市から絵本が届けられました。下松市のさつき保育園で行われた贈呈式では園児の代表に下松市の国井益雄市長から絵本30冊が贈られました。プレゼントの贈呈は下松市が子どもたちの健やかな成長を願い、毎年子どもの日に合わせて行っているものでことしで52回目です。子どもたちは目を輝かせながらさっそく絵本を手に取っていました。そして「こいのぼり」を歌った