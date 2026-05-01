「ハケンの品格（2007）」(ファミリー劇場) 篠原涼子の代表作の1つでもあるドラマ「ハケンの品格」シリーズ。小泉孝太郎、大泉洋らが共演した同作は、2007年に放送されて好評を博し、2020年に続編も放送されたヒット作だ。2007年、日本の会社の雇用形態が大きく変化していた頃。丸の内の老舗食品会社「S&F」で働く里中賢介(小泉)と東海林武(大泉)はともに辞令を受け、同期揃って昇進することに。しかし、東海林が花形部署