妻の遺体を損壊した疑いで旭山動物園職員の33歳の男が逮捕された事件。取材の中で、動物園での男の働きぶりなど素顔が見えてきました。開園前から長い列ができた旭山動物園。事件の影響で、予定より2日遅れて5月1日から夏の営業が始まりました。1日朝の園内の様子を見ると、家族連れなど多くの人が訪れていました。来園者は「複雑な気持ちですけど、子供は関係ないから、あまり…気にしないで来ました」「（来ることができて）楽し