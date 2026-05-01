公益財団法人日本バレーボール協会は1日（金）、男子日本代表Bチームが7月に2カ国と親善試合を行うことを発表した。 4月に2026年度の登録メンバーを発表した男子日本代表。7月にはネーションズリーグの戦いも控えているなか、Bチームが強豪国と親善試合を行う。 まずは7月3日（金）から5日（日）の3日間、オガールアリーナ（岩手県紫波町）にて男子キュー