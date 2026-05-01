荻野が所属するチェコリーグで「ジャパンデー」開催昨季までロッテでプレーし、今季からチェコでプレーする荻野貴司外野手に“援軍”が現れた。「ジャパンデー」が開催され、グラウンド上でロッテ時代の応援歌の生演奏が。日本から9000キロ以上離れた地で響いた美しい音色に、「泣きそうになった」「素敵すぎる」と感動が広がっている。荻野はエクストラリーガに所属するドラツィ・ブルノでプレーしている。自身のインスタグラ