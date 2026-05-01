4月30日（木）、AVC女子チャンピオンズリーグ（ACL）2026の決勝がタイのバンコクで行われ、日本のNECレッドロケッツ川崎はタイのナコーンラーチャシーマーVCと対戦した。 アジア各国のチャンピオン8クラブによるトーナメント戦で行われ、上位2チームに世界クラブ選手権の出場権が与えられるACL。日本の大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）からは、2024-25シーズ