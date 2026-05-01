【モデルプレス＝2026/05/01】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が、4月30日放送のフジテレビ系「STAR」（毎週木曜日19時〜20時）に生出演し、新曲『お姫様の作り方』と『劇薬中毒』をスペシャルメドレーで披露した。【写真】イコラブ、新衣装で最新曲を披露◆＝LOVE、新曲地上波初披露地上波で初披露となった新曲『お姫様の作り方』は、齋藤樹愛羅がセンターを務める20thシングル『劇薬中毒』のカッ