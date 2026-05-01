＝LOVE、齋藤樹愛羅センターの新曲「お姫様の作り方」地上波初披露 8周年ツアー着用衣装でパフォーマンス
【モデルプレス＝2026/05/01】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が、4月30日放送のフジテレビ系「STAR」（毎週木曜日19時〜20時）に生出演し、新曲『お姫様の作り方』と『劇薬中毒』をスペシャルメドレーで披露した。
【写真】イコラブ、新衣装で最新曲を披露
地上波で初披露となった新曲『お姫様の作り方』は、齋藤樹愛羅がセンターを務める20thシングル『劇薬中毒』のカップリング曲となっており、毎日を頑張るすべての人へ贈る等身大の応援ソングになっている。番組では、先日ファイナル公演を迎えた、＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」で着用した衣装での歌唱となり、SNS上でも盛り上がりを見せた。
2025年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』 が、ストリーミング累計1.5億回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも22億回再生を突破、さらに2026年4月1日発売された20thシングル『劇薬中毒』は通算7作目のビルボード、累計出荷48.9万枚超えを果たすなど、多方面でバイラルヒットを記録中。4月18日、19日に＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のツアーファイナル公演を神奈川県・横浜スタジアムで開催。約7万人を動員し成功を収めた。さらに6月20日、21日には、東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）で2日間で約12万人を動員予定の＝LOVE STADIUM LIVEの開催も控えている。（modelpress編集部）
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◆＝LOVE、新曲地上波初披露
地上波で初披露となった新曲『お姫様の作り方』は、齋藤樹愛羅がセンターを務める20thシングル『劇薬中毒』のカップリング曲となっており、毎日を頑張るすべての人へ贈る等身大の応援ソングになっている。番組では、先日ファイナル公演を迎えた、＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」で着用した衣装での歌唱となり、SNS上でも盛り上がりを見せた。
◆＝LOVE、国立公演控える
2025年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』 が、ストリーミング累計1.5億回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも22億回再生を突破、さらに2026年4月1日発売された20thシングル『劇薬中毒』は通算7作目のビルボード、累計出荷48.9万枚超えを果たすなど、多方面でバイラルヒットを記録中。4月18日、19日に＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のツアーファイナル公演を神奈川県・横浜スタジアムで開催。約7万人を動員し成功を収めた。さらに6月20日、21日には、東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）で2日間で約12万人を動員予定の＝LOVE STADIUM LIVEの開催も控えている。（modelpress編集部）
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