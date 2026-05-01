サマーソニック2026の第8弾追加アーティストが発表された。8月15日（土）の東京公演には、既に出演が決まっているカリスマアーティスト、mgk（マシン・ガン・ケリー）の3日連続出演が決定した。あわせて、22歳でラテン・グラミー賞の最優秀新人賞にノミネートされ、地元ではアリーナクラスの動員を誇るメキシコ出身のシンガーソングライター、HUMBE（ウンベ）の出演も決まった。15日（土）東京・16日（日）大阪公演には、マンチェ