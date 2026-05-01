薩摩川内市の川内港唐浜地区に国や県が整備を進めてきた「国際物流ターミナル」の供用式が行われました。川内港で開かれた供用式には、塩田知事や県選出の国会議員、国土交通省の関係者など80人以上が出席しました。「国際物流ターミナル」は、林産物の輸出量増加などに伴う船舶の大型化に対応するため、国や県が整備を進めてきました。大型船が入港できるようになることで、さらなる輸出の拡大や輸出コストの削