いよいよGW。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは... 【GW 高速道路 渋滞予測2026】混雑するのはどこ？東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 4月25日～5月6日】 □下り：5月2日・5月3日□上り：5月4日・5月5日 と見ています。 お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポ