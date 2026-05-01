F1™︎4年目シーズンを迎えた、マクラーレンのオスカー・ピアストリ。ジュニアカテゴリーを制してF1に到達し、デビュー後も短期間で勝利を重ねてきた。2025年シーズンではタイトル争いを演じるなど、着実に存在感を高めている。ピアストリの強みと現在地を振り返る。優勝9回、表彰台27回ピアストリは、オーストラリアのメルボルン生まれの25歳（2026年4月末時点）。幼少期に地元・メルボルンのアルバート・パークでF1に