福岡の名古新太郎への処分が決定したJリーグは4月30日、29日に行われた明治安田J1百年構想リーグのサンフレッチェ広島戦で退場処分となっていたアビスパ福岡のMF名古新太郎の処分を発表した。2試合の出場停止と20万円の罰金処分となる。名古は広島戦にスタメン出場し、シャドーの位置でプレー。後半34分に左サイドでボールを受けたが、ボールを失ったところで広島のMF松本泰志にタックル。右足裏が松本の左足に直撃し、主審の