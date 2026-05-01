「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ最終日、4月30日の第1試合でKONAMI麻雀格闘倶楽部の選手兼監督・滝沢和典（連盟）が、チームの命運を懸けた土壇場で、伝説に残る親の役満・四暗刻を叩きつけた。【映像】ここで役満！滝沢和典、会心の四暗刻ツモの瞬間チーム順位は4位、ファイナルシリーズ進出ラインぎりぎりで迎えた運命の一戦だった。場面は東4局。親番の滝沢は1万9500点持ちの3着目と苦戦を強いられてい