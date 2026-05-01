占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「うお座」の2026年5月の運勢を占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）【今月のカード：運命の輪（Wheel of Fortune）／逆位置】「運命の輪」の逆位置は、物事が動き出す前触れを示します。今月は、あなたが頑張ってきたことのゴールが見えてくる兆しがあります。ただし、終わりが見えたからといって気を抜くのはNG。変わらず努力を続けることで、より