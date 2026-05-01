ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Berryz工房」（無期限活動停止中）の副キャプテン、現在はソロで活動中の夏焼雅（33）が4月30日、自身のインスタグラムを更新。同日付で事務所を退所する思いをあらためてつづった。2月に4月末をもっての退所を発表していた夏焼。「本日をもちましてアップフロントクリエイトを退所いたしますこれまで温かく関わってくださった皆さま本当にありがとうございました」と改めて報告