ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Berryz工房」（無期限活動停止中）の副キャプテン、現在はソロで活動中の夏焼雅（33）が4月30日、自身のインスタグラムを更新。同日付で事務所を退所する思いをあらためてつづった。

2月に4月末をもっての退所を発表していた夏焼。「本日をもちましてアップフロントクリエイトを退所いたします これまで温かく関わってくださった皆さま 本当にありがとうございました」と改めて報告した。

「ハロー!プロジェクトキッズの頃から考えるとデビューして20年以上！！自分でもびっくりです」と夏焼。「ハロー!プロジェクトに加入してたくさんのことを学ばせていただき 心から感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝の思いをつづった。

「明日からはフリーとして新しいことにも挑戦しながら 自分らしく活動していきたいと 思っております 今後ともよろしくお願いいたします」と記した。

夏焼は9歳だった02年6月に「ハロー！プロジェクト・キッズ」の一員となり、11歳だった04年3月にBerryz工房の一員としてメジャーデビューした。嗣永桃子、鈴木愛理との3人でのユニット「Buono！」としても活動。楽曲「初恋サイダー」は現在も多くのアイドルがカバーするなど人気を集めている。

Berryz工房は15年3月に無期限での活動停止となり、夏焼もハロプロを卒業。その後は3人組ユニット「PINK CRES.」としても活動した。

プライベートでは、今年１月に一般男性との結婚を発表した。