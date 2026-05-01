・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０３７８．８２（＋１６５．７１） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４２９２．３８（＋３３７．８２） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８１１４．８４（＋４２．７１） ・ロシア・ＲＴＳ １１１９．４２（＋８．６９） 出所：MINKABU PRESS