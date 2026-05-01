グリーンランド・カンゲルルススアーク近郊のデルタで見つけた砂。氷床が岩盤を削って生まれた粒子が、指の間からさらさらとこぼれ落ちる。粒の細かさは場所によって異なり、氷の近くには、より新しい砂もあった=2026年2月11日、カンゲルルススアーク、今村優莉撮影 身近にある砂ですが、砂はどう定義されているのでしょうか。砂漠の砂と、海や川の底にある砂とは違うのでしょうか。石英や雲母などの鉱物が集まってでき