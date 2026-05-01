タレントの西野未姫が自身のYouTubeに「にこり初めての保育園で泣かずに行けるかドキドキでした【慣らし保育】」を更新した。 （関連：【画像】西野未姫、山本圭壱のお腹の上で熟睡する娘の姿に「幸せな空間」） 動画は寝起きの西野からスタート。「昨日は入園式で本日から本格的ににこちゃんが保育園に通い始めます」と説明し、起きてきた娘のにこりが朝ごはんを食べる様子を笑顔で見守る。 夫の極楽とんぼ・山本