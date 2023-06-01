東京都福生市で４月２９日、高校生を金づちで殴った男が自宅から逃走した事件で、男は警視庁の捜査員が自宅に突入する４時間前に裏口から逃げていたことが捜査関係者への取材でわかった。男は見つかっておらず、同庁は３０日、この家に住む職業不詳の高林輝行容疑者（４４）を殺人未遂容疑で公開手配した。発表によると、高林容疑者は２９日午前７時過ぎ、自宅近くの駐車場で男子高校生（１７）の顔を金づちで複数回殴り、殺害