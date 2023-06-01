◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３広島（３０日・東京ドーム）巨人の坂本勇人内野手（３７）が「打撃の神様」川上哲治に並んだ。広島戦で４試合ぶりのスタメン出場を果たすと、２回１死二塁で玉村から左前安打を放ち、球団１位タイの１６６３本目の単打を記録。同時に通算２４５３安打となり歴代単独１０位となった。試合は先発フォレスト・ウィットリー投手（２８）が６回無安打無失点１０奪三振の快投を披露したが、２―０の８