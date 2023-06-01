お笑いコンビ・ナインティナインが、4月30日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜深1：00）に出演。現在、休養中のバナナマン・日村勇紀について語った。【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀岡村隆史は「みなさんもちょっと心配してらっしゃる方もおられると思いますけど。日村くんが、ちょっとお休みされるということで。今年入ってから、2回くらいご