グローバルボーイズグループのＪＯ１、ＩＮＩのサッカーを愛するメンバーからなる新ユニット「ＪＩＢＬＵＥ」（ジェイアイブルー）が３０日、都内で「ＪＩＢＬＵＥＳＩＮＧＬＥ『景色』ＭＶ先行上映イベント」に出席した。サッカー日本代表「最高の景色を２０２６」のオフィシャルアンバサダーの１２人は、サムライブルーのユニホームを着用。サッカーの腕前の話になると、河野純喜が「小１から１４年間。高校では選手