グラビアアイドルでレースクイーンの安藤笑(あんどう・えみ)が、4月28日発売の「FLASH」最新号に登場した。 【写真】ムチッと食い込む大胆衣装に圧倒されちゃう！ 安藤は2011年に地元・愛知でアイドルデビュー。愛知教育大学在学中に幼稚園教諭二種、小学校教諭一種、中学校教諭一種の免許を取得した。現在はレースクイーンやグラビアアイドルとして活動している。 同号では黒のレオタ