2026年5月1日（金）より、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて独占配信がスタートするトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』。配信を翌日に控えた4月30日（木）、ユナイテッド・シネマ豊洲にて「先行プレミア試写イベント」が開催されました。イベントには、Travis Japanのメンバーである宮近海斗さん、中村海人さん、七五三掛龍也さん、川島如恵留さん