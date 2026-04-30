2026年5月1日（金）より、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて独占配信がスタートするトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』。

配信を翌日に控えた4月30日（木）、ユナイテッド・シネマ豊洲にて「先行プレミア試写イベント」が開催されました。

イベントには、Travis Japanのメンバーである宮近海斗さん、中村海人さん、七五三掛龍也さん、川島如恵留さん、吉澤閑也さん、松田元太さん、松倉海斗さんの7人が大集結 ！

グループの絆を再確認したアメリカ旅の裏側や、熱い本音が飛び交ったイベントの様子をレポートします☆

ディズニープラス『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』先行プレミア試写会

開催日：2026年4月30日(木)

“原点の地”ロサンゼルスへの思いと旅の裏側をクロストーク今回の旅は、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留さんが自らプランを考案。

メンバーは2つのチームに分かれてアメリカの異文化や大自然を体験しました。

ステージでは、メンバーが当時の思い出を振り返りました。

プラン考案者・川島如恵留さんの思い

川島さんは、「僕たちの原点の地であるアメリカを旅することで、自分自身と向き合い、大自然と向き合い、知らない文化と向き合い、その先に見えるTravis Japanの7人の姿に注目できるようなプランニングをしたつもりです」と、旅に込めた熱い思いを告白。

「この旅を通してこの7人がどのように成長し、どのような未来を一緒に見ることができるようになったかをお届けできたら嬉しい」と語りました。

Team A（吉澤さん・中村さん・宮近さん）のエピソード

大自然を満喫したTeam A。

中村海人さんは「基本携帯を見ていなくて、大自然を撮るかメンバーが寝ている姿を撮るかでした」と、デジタルデトックスな時間を過ごしたことを明かしました。

「携帯を見ずに自然や文化を感じて楽しめる旅行の楽しさをすごく感じた。デビュー前の僕だったら共感しなかったと思うけれど、バケーションをいただいたことで新しい魅力に気づけた」と、自身の成長も実感したようです。

Team B（七五三掛さん・松倉さん・松田さん）のエピソード

ネイティブアメリカンの歴史などを学んだTeam B。

七五三掛龍也さんは「普段連絡を取っているメンバーたちともなかなか連絡を取らずに旅をして、より（同チームの）メンバーとコミュニケーションを取った」と振り返り、「普段じゃ気づかないメンバーの素敵なところをたくさん発見しました」と笑顔を見せました。

また、旅の終盤に合流した際のエピソードとして、松田元太さんがホテルのプールでワイルドに日焼けしていたという裏話も！

七五三掛さんが「パラソルじゃなくて椅子で、元太がタンクトップで太陽を浴びてて『かっこよっ！』って。ヒゲ生やして焼いてた」と明かすと、会場からは笑いが起きていました。

勝者には約80cmの巨大ミッキー！フリップを使ったガチプレゼン対決

イベントの中盤では、両チームが自分たちの旅の魅力をフリップでファンに直接アピールするプレゼン対決を実施！

雄大な大自然に触れるキャンプを体験したTeam Aからは吉澤閑也さんが、ネイティブアメリカンの文化を肌で感じたTeam Bからは七五三掛龍也さんが代表して熱弁を振るいました。

Team A代表・吉澤さんのプレゼン

吉澤さんは、「部族の方々との触れ合い」を一番の注目ポイントとしてプレゼン。

「いろんな方と出会わせていただいて、トラビスジャパンとの共通のダンスというか…」とネタバレを巧みに避けながらアピール。

川島如恵留さんからも「部族の方々とのダンスという部分で、やっぱりカーニバルに繋げてくるんだなというところ、素晴らしいですね」と絶賛されていました。

Team B代表・七五三掛さんのプレゼン

対する七五三掛さんは、24時間入れる温泉を猛アピール！

「20ヶ所ぐらいの温泉があって、全部温度が違うんです」と熱弁を振るい、「美肌になれる何かがあります！僕たちもそれを顔や体に塗って10分置いたらスベスベツルツルに！」と、美容ポイントもしっかりプレゼンしていました。

川島如恵留さんと会場のファンの拍手によって判定されたプレゼン対決。

見事勝利を手にしたのは……「Team A」！

勝者チームには、なんと約80cmもある特大サイズの「ミッキーマウス」のぬいぐるみが贈呈され、メンバーたちは大はしゃぎで喜びを爆発させていました。

「サマバケしちゃってもいいですか？」特効が舞う華やかなフィナーレ

プレゼンの熱も冷めやらぬ中、話題は予告編でも反響を呼んだ「涙の理由」へ 。

宮近海斗さんは、「あの涙の理由っていうのは多分見てもらわないと。皆さんの言葉にできない気持ちだと思います」と語り、松田元太さんも「いざ会うと、会えなかった期間が本当に寂しかったなって改めて思ったり、言葉では表せられない何かがすごく一つにまとまった瞬間だった。本当に一生Travis Japan7人で居続けなきゃいけないなと思えた」と、絆の深さを語りました。

イベントの最後には、来場したファンとのコール＆レスポンスが行われました。

Travis Japanの7人が「ディズニープラスでトラジャ、サマバケしちゃってもいいですか？」と問いかけると、会場からは割れんばかりの「賛成！」の声が。

その直後、華やかな特効演出が舞い上がり、大盛況のうちにイベントは幕を閉じました。

ステージ上のパフォーマンスとは一味違う、等身大の7人の素顔と揺るぎない絆がたっぷりと伝わってくるイベントでした。

Travis Japanの魅力がぎゅっと詰まったトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』は、2026年5月1日（金）よりディズニープラスにて独占配信スタートです ！

10日間の夏休みでさらけ出す素顔と成長！ディズニープラス オリジナルシリーズ『Travis Japan Summer Vacation!! -7人のアメリカ旅―』 10日間の夏休みでさらけ出す素顔と成長！ディズニープラス オリジナルシリーズ『Travis Japan Summer Vacation!! -7人のアメリカ旅―』 続きを見る

© 2026 DISNEY ENTERPRISES, INC.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post グループの絆を再確認した特別な夏休み！ディズニープラス『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』先行プレミア試写会 appeared first on Dtimes.