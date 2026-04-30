石川県津幡町で納屋1棟を焼く火事がありました。消防によりますと、午後4時半ごろ「白い煙が上がっている」と近くを通りかかった人から通報がありました。火は、約1時間後に消し止められ、今のところ、けが人は確認されていないということです。消防と警察では1日に実況見分を行い、出火の原因を調べることにしています。