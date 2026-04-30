徳島市は4月から、これまでのいわゆる「缶」「びん」「ペットボトル」の一括収集をやめ、ペットボトルの単独収集を実施しています。開始から4月30日で1か月、市民にどの程度浸透しているのか、現状を取材しました。 「オーライ」4月27日、月曜の朝。徳島市丈六町。この日は、「ペットボトル」の単独収集日です。 徳島市では4月から、「缶」「びん」とは分けて「ペットボトル」のみの単独収集が始まっています。