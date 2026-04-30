■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０４月３０日１６０円１３～１５銭（△０．６１） ０４月２８日１５９円５２～５４銭（△０．２９） ０４月２７日１５９円２３～２５銭（▼０．４４） ０４月２４日１５９円６７～６９銭（△０．０８） ０４月２３日１５９円５９&#