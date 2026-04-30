■I.米国株式市場●1.NYダウの推移1）4/27、NYダウ▲62ドル安、49,168ドル2）4/28、NYダウ▲25ドル安、49,141ドル3）4/29、NYダウ▲280ドル安、48,861ドル【前回は】相場展望4月27日号米国株: 米国インテルの再生、再び成長軌道へ⇒米国株高牽引日本株: 米国ハイテク株高と海外短期筋が牽引、日経平均6万円乗せ「NT倍率」が最高値となり高値意識される水準●2.米国株:AIを巡り成長懸念で世界株式相場は変調に入った