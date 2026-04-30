対立の構図が続くアメリカとイラン。トランプ大統領は29日。（アメリカトランプ 大統領）「現時点では、イランが核兵器を持たないことに同意しない限り、取引は決して成立しないだろう」戦闘終結に向けた協議を巡り、イランが提案しているとされる核問題の先送りには応じない考えを示しました。そのうえで「イランは降参すると言うしかない」と強調。こうした中、ニュースサイト・アクシオスは29日、イランが譲歩しない場