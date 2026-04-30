一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のノミネート作品発表会が30日、都内で開催された。最優秀アーティスト賞には藤井 風、HANA、Mrs. GREEN APPLE、サカナクション、米津玄師がノミネートした。HANAは主要6部門の3部門でノミネートされた。【全身ショット】スタイリッシュ！さすがのスタイルでジャケットを着こなす中島健人『MUSIC