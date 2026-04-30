30日14時現在の日経平均株価は前営業日比836.83円（-1.40％）安の5万9080.63円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は302、値下がりは1232、変わらずは34と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は356円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が105.59円、フジクラ が63.16円、ＳＢＧ が41.03円、豊田通商 が33.29円と続いている。 プラス寄与度トップはＴＤＫ