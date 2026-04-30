女優の剛力彩芽（33）が30日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。失恋について語った。番組では「失恋&奮起の時に聞いたあの名曲」と題して出演者の記憶に残る楽曲をエピソードトークと共に紹介。剛力は過去の失恋を思い出すとして「back number」の「幸せ」をあげた。「『back number』を知ったときの年齢と違うんですけど、私、小学校から中学校まで8年間片思いしていた方がいて」と回顧。「その方を