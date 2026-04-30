グローバルウェイが後場急伸している。同社はきょう、グループのタイムチケットが、ＴｉｋＴｏｋ公式ダイヤモンドパートナーに認定されているインドネシアのバントゥー・イーコマースと戦略的業務提携を締結したと発表。これが材料視されているようだ。 提携による主な取り組みは、「ダイヤモンドパートナーの知見を生かしたグローバル運用支援」「優良エ